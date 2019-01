Rosolini, spaccio di cocaina: arrestato un uomo di 54 anni

E' stato arrestato, dai Carabinieri, in flagranza di reato, Antonino Sipione, 54 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, infatti, i militari hanno rinvenuto in casa dell'uomo circa 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, più il materiale per il confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato rimesso in libertà.