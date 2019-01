Lentini, furto in esercizio commerciale: denunciati in due

Si sono introdotti all'interno di un esercizio commerciale, in via Roma, a Lentini, la scorsa notte, per mettere a segno un furto. Si tratta di L.F.B. (32 anni) e B.S.A. (28 anni) entrambi lentinesi, già noti alle forze di polizia.

La Polizia di Stato è riuscita a risalire alle identità dei due, i quali sono stati denunciati per furto.