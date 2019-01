Siracusa, sbarco dei migranti dalla Sea Watch: nelle prossime ore la decisione

Potrebbe essere imminente la decisione sullo sbarco dei 47 migranti che da 11 giorni si trovano a bordo della Sea Watch dopo essere stati salvati al largo delle coste liblche.

L'imbarcazione umanitaria da 6 giorni è ancorata alla fonda della baia di Santa Panagia.

La svolta pare essere arrivata ieri quando il premier Giuseppe Conte al vertice 'Med7' di Cipro, ha comunicato che Germania, Francia, Portogallo, Romania e Malta si sono detti pronti a prendere una quota dei migranti della Sea Watch. La decisione verrà fuori da Palazzo Chigi: nella notte vertice tra il presidente del consiglio e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma non è stata ancora diramata nessuna comunicazione ufficiale.

La speranza della Sea Watch ieri era riposta nella Cedu, a cui aveva chiesto "misure urgenti"- La Corte, invece, si è limitata a chiedere all'Italia di "prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e acqua". Per i minori non accompagnati ha sollecitato il Governo a garantire anche una "tutela legale" adeguata. Ma non ha accolto la richiesta di ordinare all'Italia lo sbarco dei migranti.

Intanto ieri la Prefettura ha provveduto a portare a bordo della Sea Watch viveri freschi, generi prima necessità e materiale igienico-sanitario. Stanotte sono stati svuotati i reflui e sanificati i servizi igienici. Messo a disposizione un altro bagno chimico.