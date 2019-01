Diciotti, Conte: "Me ne assumo la responsabilità"

Sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi "mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo io a suggerire ai senatori cosa votare, saranno i senatori che giudicheranno la linea politica del governo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ad una domanda sull'autorizzazione a procedere contro Salvini, aggiungendo che se avesse ritenuto illegittima la linea seguita "sarei intervenuto".

Salvini in una lunga lettera al 'Corriere della sera' spiega di aver agito 'nell'interesse pubblico' e perciò chiede che venga negata l'autorizzazione a procedere dalla giunta del Senato. 'La mia vicenda giudiziaria è strettamente legata all'attività di Ministro dell' Interno e alla ferma volontà di mantenere gli impegni della campagna elettorale', evidenzia Salvini. 'Sono convinto di aver agito sempre nell'interesse superiore del Paese e nel pieno rispetto del mio mandato. Rifarei tutto. E non mollo'.