Siracusa, autorizzati i lavori di pulizia e ripristino del Canale Galermi

L’Assessorato regionale Territorio e dell’Ambiente, ha espresso parere positivo per gli interventi di riparazione di perdite e pulizia dei tratti del Canale Galermi in varie località.

I lavori sono stati già appaltati e mancava solo l’autorizzazione. A darne notizia è Vincenzo Vinciullo.

"In questo modo, afferma - si spera che, con il nuovo anno, non ci siano più problemi per fornire il servizio irriguo ai circa 600 utenti del canale.

I lavori riguardano la pulizia del canale, mediante il taglio della vegetazione e delle radici infestanti l’alveo, la riparazione interna di piccole perdite utilizzando malte idonee, il ripristino di piccoli smottamenti con lo stesso materiale, la sostituzione di alcune lastre danneggiate in cemento a copertura dei pozzetti e la pulizia di tutto il percorso, compresa la galleria di adduzione al canale Galermi e la pulizia del canale denominato Calcinara, con l’esportazione di tutto il materiale calcareo che si è depositato in questi anni".