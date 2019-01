Pachino, revisione Piano regolatore: affidato l’incarico

Affidato all’architetto Giuseppe Gangemi a Pachino il progetto di revisione del Piano regolatore generale. Ad annunciarlo sono il sindaco, Roberto Bruno, e l’assessore a Urbanistica e Lavori pubblici, Gianni Scala.

"Una procedura – hanno dichiarato il sindaco Bruno e l’assessore Scala – partita già lo scorso anno, con la previsione di spesa in bilancio per l’individuazione del progettista e con la nascita dell’Urban lab che farà da supporto al nuovo tecnico"

Giuseppe Gangemi, messinese, è stato docente titolare della cattedra di Urbanistica dell’Università di Palermo. Ha redatto strumenti urbanistici e piani territoriali in Sicilia di interesse ambientale (isole Eolie), per centri storici urbani (Altavilla Milicia, Barcellona Pozzo di Gotto, Calatafimi, Petralia Sottana), di recupero di aree industriali (Villafranca T.), per città medie (Alcamo, Barcellona Pozzo di Gotto, Ispica, Marineo, Mazzarino, Terrasini), per città capoluogo (Trapani) e di area vasta (Piano Territoriale Provinciale di Palermo).