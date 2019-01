Siracusa, Sea Watch, Noi albergatori apre le porte ai migranti: vitto, alloggio e pronti 47 contratti di lavoro stagionale. VIDEO INTERVISTA

"Questa è la Siracusa che conosco, e questa è la Siracusa che ho l'onore di rappresentare". Così il sindaco Francesco Italia, oggi in Largo XXV Luglio, durante la manifestazione #scendeteli ha commentato la notizia che sarà destinata a creare ancora dibattito sul caso della Sea Watch, la nave umanitaria da giorni nelle acque siracusane con a bordo 47 migranti.

Per loro, Noi albergatori mette a disposizione "alloggio, il necessario vitto e l’occorrente vestiario fintantoché non sarà trovata l’adeguata soluzione politica a livello internazionale per la definitiva sistemazione di destinazione degli stessi migranti" - si legge in una nota.

Ma non è finita qui, "Noi Albergatori Siracusa - continua la nota - si assumerà oneri e costi dopo l’avvenuto sbarco per avviare i 47 migranti: all’apprendimento della lingua italiana, con specifici docenti; di assicurare ai minori non accompagnati una collocazione presso qualificate unità preposte; per individuare le attività più opportune e le modalità di svolgimento per soddisfare il superiore Interesse del singolo minore; alla insegnamento della Costituzione Italiana; alla frequenza di corsi di addestramento per avviarli successivamente alle attività lavorative tipiche dell’albergo; assunzione con contratto stagionale, nel rispetto del Contratto Collettivo Lavoro Aziende Alberghiere".

Un grande applauso si è sollevato, all'annuncio di Noi Albergatori, dalla piazza durante la manifestazione che ha visto la partecipazione non solo del primo cittadino Italia, ma anche dei sindaci di: Noto, Ferla e Monforte, nel Messinese.

Oltre a loro, tanti i primi cittadini raggiunti telefonicamente che hanno voluto esprimere la propria solidarietà alle 47 persone a bordo della nave e della Siracusa che sta rispondendo "disobbedendo" alla linea dell'attuale Governo italiano.

Tra questi Mimmo Lucano, sindaco de Comune di Riace. "Grazie mimmooooo grazieeeeee" - l'urlo di Italia alle parole addolorate di Lucano, la rabbia di chi si mette nei panni di persone sfuggite a guerra e torture, di chi dopo giorni in mare vede la terra ferma, ma è bloccato dentro un'imbarcazione.

All'improvviso un elicottero sorvola il Tempio di Apollo e Italia ironizza: "Questo è Salvini che ci sta bombardando". Non è difficile, comunque, immaginare una reazione da parte del ministro dell'Interno che ancora oggi mantiene la sua posizione rigida.

A tutto questo l'Arcidiocesi di Siracusa risponde con una veglia in Cattedrale che si terrà domani alle ore 20,00 sul tema “Ero forestiero e mi avete ospitato” tratto dal Vangelo secondo Matteo 25,35.