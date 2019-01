Noto, lotta alla povertà: presentato in Sala Gagliardi il piano regionale

Lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Questi gli argomenti affrontati oggi a Sala Gagliardi durante la giornata di studio alla quale hanno partecipato: il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in collaborazione e con la partecipazione dell’assistenza tecnica della Banca Mondiale e di Anpal Servizi.

Si è parlato di strumenti, piano operativi e delle piattaforme da utilizzare. E non è mancato il passaggio sul reddito di cittadinanza.

"La riorganizzazione dei distretti socio sanitari - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti - è fondamentale e imprescindibile per accelerare il processo di coinvolgimento del terzo settore e del volontariato, per imprimere un’accelerazione nelle collaborazioni tecniche con le aziende provinciali sanitarie di riferimento e migliorare le capacità di gestioni delle risorse economiche in un quadro di progettualità complessiva dettata dall’analisi dei bisogni e dalla redazione di progetti personalizzati».