Ferla-Cassaro: finanziati i lavori per la messa in sicurezza della Sp 45

Sono stati finanziati i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la SP 45 Cassaro – Montegrosso, nel comune di Cassaro, franato nel mese di dicembre Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture destina 209 mila euro ai lavori di somma urgenza, mediante il posizionamento di paratie, che bloccherebbero l’ulteriore caduta di massi sull’asse stradale.

A darne notizia è l’esponente del Governo, Edy Bandiera: “ Abbiamo mantenuto un impegno preso con le comunità interessate, che consentirà di porre fine ai gravi disagi determinati dalla chiusura della strada e di eliminare il pericolo per l’incolumità pubblica e privata. Si tratta di un’arteria viaria fondamentale per le comunità di Cassaro e Ferla, oltre che per le aziende agricole e non, del territorio”.