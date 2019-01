Siracusa, progetto tv di Niccolò Ammaniti: via a casting

A Siracusa il casting, promosso da Wildside, per selezionare una ragazza tra i 12 e i 16 anni, un ragazzo tra i 14 e i 18 anni e una donna di almeno 1,85cm. di altezza, per un importante progetto tv di Niccolò Ammaniti.

Per coloro che volessero partecipare, l'appuntamento è per giovedì 31 gennaio dalle 14 alle 19 all'Urban Center di via Nino Bixio 1A.

I minori dovranno essere obbligatoriamente accompagnati alle selezioni da uno dei genitori o da un tutore legalmente riconosciuto

La Wildside è una delle società di produzione più importanti e attive nel panorama dell’industria cinematografica italiana. Creata nel 2009, la società ha prodotto film premiati con talenti quali Bernardo Bertolucci, Saverio Costanzo, Pif. Per la TV Wildside ha prodotto “La mafia uccide solo d’estate”, il debutto in televisione del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, “The Young Pope”, e altro ancora.