Pachino, derattizzazione in centro e nella frazione di Marzamemi

Da questa mattina, e fino a giovedì 31 gennaio, si svolgeranno le operazione di derattizzazione a Pachino e nella frazione di Marzamemi. Primo intervento nel centro abitato di Pachino, martedì sarà il momento di Marzamemi e Morghella e mercoledì delle altre contrade, tra cui Granelli, Costa dell’Ambra, Concerie e Punto Rio.

Per l’esecuzione delle operazioni di derattizzazione saranno utilizzate delle esche sotto forma di bustine contenenti sostanze potenzialmente tossiche per gli uomini e per gli animali domestici, che saranno depositate all’interno di appositi erogatori, a norma con le procedure dettate dalla vigente legislazione, posizionate in tutte le zone infestate dai topi.