Siracusa, arrestato esponente del clan “Bottaro-Attanasio”: si nascondeva in un covo dietro un armadio. VIDEO

E' stato arrestato, dai Carabinieri di Siracusa, Michele Cianchino, 36 anni, siracusano, pregiudicato, e noto elemento di spicco del locale clan “Bottaro-Attanasio”.

L'uomo, latitante da settembre 2018, dovrà scontare una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione a seguito di condanna a 5anni per estorsione aggravata dall’agevolazione al clan mafioso di appartenenza.

Cianchino è stato arrestato per un reato di estorsione commesso a dicembre 2012, quando la vittima del clan fu l’imprenditore Montoneri, titolare di un autosalone di Siracusa.

I militari hanno sorpreso il 36enne in un’abitazione di via Principato di Monaco a Siracusa di proprietà del fratello dove, nella tarda serata di ieri hanno fatto irruzione.

L'uomo si era ricavato un vero e proprio covo dietro un armadio della cucina raggiungibile attraverso un piccolo accesso con una doppia porta.

Nel nascondiglio, Cianchino nascondeva una pistola a salve tipo beretta mod. 92, modificata con la sostituzione della canna perfettamente funzionante e corredata di cartucce calibro 9.

Inoltre, per favoreggiamento personale, sono stati arrestati i due conviventi, entrambi incensurati. Si tratta di Roberto Formica, 50 anni e Maria Campanile, 45 anni.

Quest'ultimi sono stati tradotti ai domiciliari, mentre Cianchino è stato chiuso al Cavadonna.