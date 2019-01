Siracusa, contributi morosi incolpevoli: pubblicato il bando

Pubblicato, dal Comune di Siracusa, il bando aperto per i contributi regionali per l’anno 2018 in favore degli inquilini “morosi incolpevoli”. Riguarda i destinatari di una citazione per convalida relativa all’anno 2018 e si trovano con una procedura esecutiva di rilascio in corso a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale.

Ne potranno beneficiare coloro che sono in possesso di un reddito Ise non superiore ai 35.000,00 euro ed il cui valore Isee non superi i 26.000,00.

Le somme verranno versate ai proprietari che si dichiarino disponibili a consentire il differimento dello sfratto per morosità o a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione.

“E’ solo l’ultima misura, in ordine di tempo, tra i numerosi provvedimenti adottati per contrastare il disagio abitativo, sempre più diffuso tra la nostra popolazione” - hanno dichiarato il sindaco Francesco Italia e l’assessore alle Pari opportunità sociali Alessandra Furnari.