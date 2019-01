Siracusa, gestione rifiuti: Tekra si aggiudica di nuovo l'appalto

Aggiudicata nuovamente a Tekra la gara ponte d'appalto per il servizio di gestione rifiuti. Lo scorso 10 dicembre, il Tar di Catania aveva annullato l'aggiudicazione a Tekra, ma non la gara.

"La partecipazione della Tekra sarebbe illegittima anche per l’esistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità, che la stessa avrebbe dichiarato" - recitava la sentenza.

Da quel momento si è insediata nuovamente la commissione di gara e, ieri, dopo aver riesaminato i requisiti sia di Tekra che di Igm, la ditta che per anni ha gestito il servizio in città, ma seconda nella gara d'appalto ponte, è arrivata la ri-aggiudicazione a Tekra.

E mentre Tekra ha ottenuto il disco verde per operare in città fino a luglio, il Comune dovrà preparare il bando di gara per la durata di sette anni.