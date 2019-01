Siracusa, Fratelli d'Italia: "Il Comune si prenda cura di via Regia Corte"

Via Regia Corte, dove ieri è stato ritrovato il cadavere di un uomo, in stato di abbandono. Fratelli d'Italia, ricordando che l'area archeologica della zona è di proprietà del Comune, chiede maggiore attenzione al sindaco.

"Ci auguriamo che l'area archeologica - dentro la quale parecchi anni fa furono installate giostrine per bambini ancora dentro esistenti seppur ovviamente inutilizzabili - venga presto bonificata e soprattutto chiusa, visto che il cancello di ingresso è divelto da parecchi anni. - si legge in una nota firma di Fratelli d'Italia - Ci auguriamo allo stesso tempo che la suddetta area venga messa a disposizione della cittadinanza, impiantandovi dentro nuove giostrine, verificando la possibilità, d'accordo con la Soprintendenza, di allestirvi un parcheggio a disposizione degli utenti della scuola, seppur provvisorio in attesa dell'ultimazione degli scavi e della valorizzazione dell'area archeologica, per cui, a dire il vero, tutti i cittadini hanno perso le speranze. Ci auguriamo che la strada venga adeguatamente illuminata, perché, soprattutto di pomeriggio e di sera, chi vi transita deve poterlo fare in sicurezza. Ci auguriamo che il Comune programmi un servizio quotidiano di controllo della circolazione delle autovetture, all'entrata e uscita di scuola, anche se, grazie all'intervento della nuova dirigente scolastica dell'Istituto Vittorini che ha organizzato meglio orari e locali, la problematica è in parte risolta."