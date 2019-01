Siracusa, Tivoli al buio: ci sarà un sopralluogo tecnico del Libero Consorzio

Un sopralluogo tecnico per verificare lo stato dell'impianto di illuminazione pubblica in contrada Tivoli, a Siracusa sarà effettuato al più presto dai tecnici del Libero Consorzio. Questo quanto il commissario dell'ente, Carmela Floreno, ha comunicato ai consiglieri comunale del M5S Francesco Burgio e Chiara Ficara accompagnati da una delegazione di residenti.

Tutti insieme hanno evidenziato la carente condizione di sicurezza per la mancanza di illuminazione ormai da qualche anno nella contrada che conta ad oggi circa 1.500 abitanti.

Il Libero Consorzio in condizioni di dissesto, inoltre, si è detto disposto a cedere al Comune le strade interurbane per consentire la cura del perimetro urbanizzato in considerazione della nascita di complessi residenziali.

I Consiglieri pentastellati seguiranno l'azione di ricognizione da parte dei tecnici al fine di trovare una soluzione ad un problema che si trascina dal 2009.