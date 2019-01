Siracusa, rinvenuto cadavere di un uomo in via Regia Corte

Il cadavere di un 55enne è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi in via Regia Corte,, a Siracusa.

A dare l,allarme ai Carabinieri è stato un passante. Il corpo dell'uomo era in un campo di fronte alla scuola Vittorini. Si presume che il decesso sia avvenuto a causa di un'overdose. Sul posto anche il medico legale.