Siracusa, via libera dalla Prefettura all'imbarco dei deputati Pd sulla Sea Watch. VIDEO INTERVISTA

Parte oggi la staffetta del Partito Democratico a bordo della Sea Watch, la nave con a bordo 47 migranti, in acque siracusane da venerdì. Questa la sintesi dell'incontro che si è tenuto in Prefettura con i parlamentari del Pd, tra cui Maurizio Martina

Questa mattina il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D’Aniello, ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nel raggio di 0,5 miglia dalla posizione della Sea Watch. Il provvedimento arriva dopo il blitz a sorpresa di 3 parlamentari sulla nave, e del sindaco Francesco Italia.

A salire a bordo della nave per una verifica delle condizioni logistiche e psico-fisiche dei migranti il segretario regionale del PD, Davide Faraone; con lui anche Maurizio Martina, Carmelo Miceli, Matteo Orfini, Fausto Raciti, Valeria Sudano e Francesco Verducci.

Intanto, per stasera alle 18 è stato programmato, da un gruppo di associazioni, un presidio davanti la capitaneria di porto. Analoga iniziativa prevista per domani con la partecipazione di tutti i sindaci solidali.