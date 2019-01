Siracusa, riparte la distribuzione dei mastelli per il porta a porta

Ricomincia il servizio di distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta, sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Ambiente, stavolta nei locali della Circoscrizione Akradina, in via Italia 105.

La distribuzione avverrà dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il martedì e il giovedì anche nelle ore pomeridiane, dalle 15 alle 17.

I mastelli saranno innanzitutto consegnati ai residenti nei tre quartieri in cui il servizio porta a porta non è ancora al 100% , secondo un preciso calendario:

-dal 28 gennaio all'1 febbraio riguarderà i residenti di Tiche;

-dal 4 all'8 febbraio quelli di Akradina;

-dall'11 al 15 febbraio sarà la volta dei residenti di Grottasanta;

-dal 18 febbraio potranno richiedere i contenitori tutti i siracusani rimasti sprovvisti.

Per informazioni o chiarimenti, il Settore Ambiente mette a disposizione due numeri di telefono: 0931.451098, 349.2613884.