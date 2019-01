Pachino, patentini fitosanitari: a febbraio il primo corso di formazione del 2019

Sono 50 gli operatori che parteciperanno, da martedì 5 febbraio, all’ex palmento Di Rudinì a Marzamemi, al primo corso di formazione de 2019 per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari nell’ambito del comparto ortofrutticolo, programmato dall’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa in collaborazione con il Comune di Pachino

Il corso è diviso in 4 giorni: lunedì 5 febbraio dalle 8,30 alle 13,30, mercoledì 6 febbraio dalle 15 alle 20, giovedì 7 febbraio dalle 8,30 alle 13,30 e venerdì 8 febbraio, dalle 8,30 alle 13,30. Coordinatore didattico e responsabile del percorso formativo è Giuseppe Taglia e responsabile dei corsi è Giancarlo Caia.

"Un servizio - ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – di cui ne ha beneficiato l’intera comunità della zona sud, considerato il numero altissimo di operatori che ne hanno beneficiato: più di 2 mila dal 2014. E tutto ciò è stato possibile sempre grazie alla stretta collaborazione con l’Ispettorato provinciale e l’assessorato regionale all’Agricoltura, di fondamentale importanza per chi lavora nel comparto agricolo",