Siracusa, Sea Watch: la mobilitazione di associazioni e cittadini non cala "#lasciatelisbarcare"

Associazioni e liberi cittadini non fanno mancare il loro sostegno ai 47 migranti a bordo della Sea Watch, la nave umanitaria da 4 giorni ancorata nella baia di Santa Panagia, a Siracusa.

Da ieri sera presidio davanti la Prefettura. Una delegazione di rappresentanti di Arci, AccoglieRete, Emergency, Amnesty e liberi cittadini è stata ricevuta dal prefetto vicario, Romano, al quale è stato chiesto lo sbarco dei migranti, che, secondo quanto hanno riferito i parlamentari e il sindaco di Siracusa, che ieri sono saliti a bordo, sarebbero in condizioni fisiche e psicologiche insostenibili. Una nota formale sarà trasmessa al Ministero, ma è stato riferito alla delegazione che al momento non è consentito lo sbarco, ma che verrà fatto fronte a qualsiasi esigenza a bordo che l'equipaggio della nave evidenzierà, come è avvenuto ieri con il rifornimento di viveri e indumenti.

Per stasera alle 18 è stato programmato un presidio davanti la capitaneria di porto. Analoga iniziativa prevista per domani con la partecipazione di tutti i sindaci solidali.

Intanto nella serata di ieri è arrivato a Siracusa Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd: "Denunciamo la violazione della legge - scrive su Facebook - lo sbarco non si può impedire. I minori non accompagnati devono essere sbarcati subito. I porti non sono chiusi e qualsiasi atto del genere sarebbe illegittimo. Occorre garantire subito l’attracco. Un governo all’altezza delle sue responsabilità non prende in ostaggio esseri umani in questo modo".

Al contempo sempre ieri il Pd ha fatto sapere - con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio - che parteciperanno a una staffetta democratica sopra la nave "finché i 47 non verranno fatti scendere". "Presenteremo proposta - annuncia - per istituire una commissione d'inchiesta sulle stragi di migranti nel Mediterraneo",