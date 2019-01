Il Siracusa inciampa in casa con il Trapani, 1-2 il finale

Il Siracusa costretto alla resa in casa dal Trapani. Al De Simone è finita 2-1 per gli ospiti.

Raciti recupera in extremis Turati, non può contare su Rizzo squalificato, ripropone Cognigni come terminale offensivo.

Trapani aggressivo nelle prime battute: al 6' ospiti in vantaggio con Nzola abile ad approfittare di un' indecisione di Crispino. Primo tiro in porta degli azzurri al 13' con una conclusione alta di Cognigni.

Al 25' scambio Catania - Tiscione, tiro di quest' ultimoviene parato da Dini. Al 39' arriva il pareggio: Cognigni si guadagna un calcio di punizione, Tiscione in mezzo per Bertolo che serve Catania che al volo sigla il pari. Aloi. Il primo tempo si chiude sull' 1-1.

Nella ripresa, avvio veemente degli ospiti: al 55' raddoppio del Trapani con Ferretti che prima colpisce il palo e poi ancora di sinistro beffa Crispino.

Ancora Ferretti dalla distanza al 57', Crispino devia in angolo. Al 60' doppia sostituzione nel Siracusa, Vazquez per Ott Vale e Talamo per Cognigni. Gli azzurri reagiscono e si riversano in attacco. Vazquez e Talamo sfiorano il pari in due circostanze. Vano il forcing finale del Siracusa; Evacuo spreca il 3-1 al 94'.

Così l'allenatore del Siracusa, Raciti a fine partita: " Orgoglioso dei miei ragazzi. Purtroppo l' infortunio di Crispino ci ha condizionato, anche se eravamo riusciti a recuperare contro un' ottima squadra. Abbiamo avuto un inizio difficile sia primo tempo, sia nella ripresa, ma la squadra ha lottato, ha dato tutti. Mi ha fatto piacere per la squadra gli applausi finale della nostra gente. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Crispino è stato vittima di un infortunio, ma il suo valore non si discute. Bene Fricano che è uscito stremato. Pagani ci ha segnato tanto da un punto di vista fisico. Vazquez non è partito dall' inizio perché avevamo concordato il suo ingresso nella seconda parte di gara. Non ha ancora i 90' nelle gambe, ma ha fatto bene.