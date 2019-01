Siracusa, Sea Watch: torna a terra la delegazione di parlamentari con il sindaco Italia: "A bordo situazione insostenibile"

I parlamentari Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Nel primo pomeriggio sono tornati a terra dopo il blitz di questa mattina sulla Sea Zatch. Insieme a loro anche lo psichiatra Tati Sgarlata, l'avvocato Paolo Tuttoilmondo, Alessandra Sciurba diMediterranea Saving Humans e Giorgia Linardi di Sea-Watch Italia.

Dopo essere usciti dal Porto rifugio della Capitaneria di Porto hanno incontrato fuori dal cancello i rappresentanti delle diverse associazioni che li hanno accolti con un caloroso applauso. Hanno raccontato di una situazione non a lungo sostenibile per i 47 migranti salvati più di una settimana fa dalla nave umanitaria davanti le coste libiche.

"Abbiamo visto occhi spauriti - hanno riferito - e corpi che portano addosso i segni delle violenze subite. Le condizioni logistiche non sono buone. C'è un solo bagno e spazi troppo ristretti per accogliere tutti. Ma soprattutto sono molto provati psicologicamente e non riescono a spiegarsi perché non riescono a scendere a terra, dopo che hanno rischiato di morire in mare e sono stati salvati".

I deputati, che hanno agito politicamente in modo trasversale, preannunciano un'azione parlamentare.