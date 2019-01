Siracusa, Ortigia: in arrivo 1,5 milioni di euro per recupero immobili privati

In arrivo un milione e mezzo di euro per il recupero degli edifici privati di Ortigia attraverso la Legge speciale 34 dell'85 e del 96. La somma era stata prevista nella finanziaria regionale del 2018; alla fine dello scorso anno l'assessorato delle Autonomie locali ha emesso il decreto che il 24 gennaio scorso è stato trasmesso al Comune.

Il nuovo stanziamento consentirà di finanziare ulteriori nuove pratiche presentate da privati, recuperando circa 12 immobili.

“Le pratiche in attesa dei finanziamenti regionali – afferma l'assessore al Centro storico, Giusy Genovesi – sono ancora numerose ed in tal senso sarà necessario che, anche per l’anno 2019, la Regione preveda almeno la riconferma della somma oggi concessa al Comune. Gli uffici sono già al lavoro per recuperare ulteriori somme degli scorsi anni non utilizzate e proseguire così nello scorrimento della lista di attesa secondo un ordine che è sempre stato rigorosamente cronologico. Si tratta un altro milione e 400mila euro di cui potremo disporre per finanziare ulteriori 12 interventi; ciò sarà possibile grazie all’avvio di un progetto obiettivo concordato con l’ufficio Tecnico Speciale Ortigia finalizzato appunto al recupero di fondi non utilizzati. È per tale finalità che prevediamo di inserire nel bilancio comunale 2019 le somme necessarie per portare avanti quanto più velocemente questo certosino lavoro da parte degli uffici”.

Lo somme stanziate dalla Regione sono immediatamente disponibili per il 60 per cento.