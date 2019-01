Siracusa, blitz sulla Sea Watch di alcuni parlamentari e del sindaco Italia per verificare la situazione a bordo

Alcuni parlamentari nazionali, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Forza Italia) e Riccardo Magi (+Europa) insieme al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea Watch. Insieme a loro anche lo psichiatra Tati Sgarlata, l'avvocato Paolo Tuttoilmondo, Alessandra Sciurba diMediterranea Saving Humans e Giorgia Linardi di Sea-Watch Italia.

La nave umanitaria da 3 giorni è ancorata nella rada di Santa Panagia con 47 migranti a bordi, salvati 7 giorni fa davanti le coste libiche.

“Abbiamo fatto un blitz – annuncia Fratoianni telefonicamente – utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo”.

A bordo c’è “una situazione difficile – racconta Magi, radicale eletto col Pd, all’AdnKronos – Decine di persone tutte stipate in una unica stanza“. “Siamo qui per verificare le condizioni dei passeggeri e dell’equipaggio. Chiediamo che siano fatti sbarcare tutti immediatamente” ha scritto ancora Magi su Twitter.

"Nessuno può comprimere le nostre prerogative parlamentari che ci consentono di salire a bordo, a maggior ragione perché 'imbarcazione non è in quarantena e anzi - altro fatto gravissimo e senza precedenti - l'autorità marittima sanitaria non ha accolto ieri la richiesta di accertamento sanitario inoltrata su nostro consiglio dal comandante", afferma la parlamentare Stefania Prestigiacomo (Fi), che era alla guida del gommone perché in regolare possesso di patente nautica.

Ieri il medico a bordo aveva dichiarato sui migranti:"Sono esausti, disperati. Ora vedono terra, sono davanti a Siracusa e non capiscono perché devono restare a bordo senza poter scendere. Hanno bisogno urgente di protezione.