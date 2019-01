Noto, parte la campagna di #SiciliaPlasticFree

"La Sicilia deve dare una svolta, può diventare la prima regione #plasticfree, anticipando tutti in Italia e in Europa". È questo l’appello lanciato da Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, direttamente da Palazzo Ducezio, a Noto, durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali che hanno già adottato l’ordinanza che vieta la vendita e l’utilizzo di oggetti in plastica monouso.

"Chiederemo ai nostri circoli sparsi per l’Isola - ha detto Ciafani - di farsi portavoce con tutti i comuni che ancora non hanno adottato l’ordinanza contro la plastica non biodegradabile, raccontando l’esperienza di quelli che lo hanno già fatto".

Presenti il sindaco di Noto Corrado Bonfanti e quello di Pollica (Salerno) Stefano Pisani, il sindaco di Palazzo Acreide Salvo Gallo, i vicesindaci di Avola e Pachino Massimo Grande e Andrea Nicastro, l’assessore allo Sviluppo Culturale di Siracusa Fabio Granata.

"Procederemo adesso - ha annunciato Bonfanti -con la sensibilizzazione della nostra comunità, partendo dalle scuole, e abbiamo già disposto la rinotifica dell’ordinanza a tutte le attività commerciali, preannunciando così l’avvio prossimo dei controlli su chi la rispetta o meno".