Siracusa, chiusa la sessione del Consiglio comunale per mancanza del numero legale

Chiusa per mancanza del numero legale ieri la sessione del consiglio comunale di Siracusa.

La proposta di adesione del Comune al “Patto dei Sindaci” per la redazione del nuovo PAESC, il “Piano di azione dell'energia sostenibile ed il Clima”, torna quindi in Commissione per il parere di competenza e sarà inserita in un prossimo ordine del giorno.

Il finanziamento regionale collegato all’approvazione dell’atto sarà comunque salvo, vista la proroga al 13 marzo fissato da un decreto assessoriale.

Il Consiglio torna in aula giovedì 31 gennaio alle 10 per una seduta dedicata al question time.