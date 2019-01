Fondi per i Comuni con meno di 20.000 abitanti, in provincia di Siracusa in arrivo 900 mila euro

Sono 19,94 milioni di euro per 334 Comuni sbloccati dal Viminale, in favore dei Comuni Siciliani con meno di 20 mila abitanti.

I beneficiari in provincia di Siracusa saranno 13 e potranno utilizzare i 900 mila euro a loro destinati per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in genere.

Questa la suddivisione: 100.000 euro ciascuno andranno a Carlentini, Melilli, Francofonte, Priolo visto che hanno una popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti; 70.000 euro a Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide, Solarino, Sortino con popolazione tra tra 5.000 e 10.000; 50.000 euro per Ferla e Portopalo che hanno tra 2.000 e 5.000 abitanti e 40.000 ciascuno a Buccheri, Buscemi, e Cassaro con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Nel resto della Sicilia hanno ricevuto lo stanziamento 37 comuni in provincia di Agrigento (2.260.000 euro), 18 a Caltanissetta (1,04 milioni), 44 a Catania (3,18 milioni), 18 ad Enna (1,17 milioni), 105 a Messina (5,23 milioni), 74 a Palermo (4,34 milioni), 7 a Ragusa (570.000 euro)e 18 a Trapani (1,25 milioni). In totale, i benefici ricadranno su una popolazione di 1.743.721 cittadini.