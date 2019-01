Continuità aerea Trapani-Comiso, delega alla Regione

Il ministro Danilo Toninelli ha firmato la delega al presidente della Regione Siciliana per indire e presiedere la Conferenza dei servizi finalizzata a istituire la continuità territoriale aerea per Trapani e Comiso.

"Una buona notizia - afferma il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s) - è quella misura che consentirà di aumentare voli e collegamenti con località oggi poco servite, partendo dai due aeroporti minori di Comiso e Trapani".

Il ministero delle Infrastrutture è pronto a impegnare 31,040 milioni di euro, cifra ritenuta sufficiente a coprire i 2/3 degli oneri, in capo allo Stato. "Ci aspettiamo ora - conclude Ficara - che l’Assemblea Regionale Siciliana faccia la sua parte, impegnando i circa 15 milioni previsti".