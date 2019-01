Vigilia di Siracusa-Trapani, Raciti: "Determinante l'atteggiamento"

Alla vigilia del derby casalingo con il Trapani, l'allenatore del Siracusa Ezio Raciti incontra i giornalisti:

"Sfida più difficile rispetto al Catania, il Trapani ha ritmo e determinazione, sarà importante l'atteggiamento perché abbiamo bisogno di continuità e punti. Dopo Monopoli - continua - siamo cresciuti tanto, avevamo bisogno di serenità, la squadra in questo momento è al 60 per cento. Chi temo del Trapani? Hanno tanta qualità davanti, ma ripeto sarà importante l' atteggiamento, possiamo fare buona gara. Privitera? Non parlo di mercato, devo solo far rendere i calciatori a mia disposizione. Abbiamo un buon organico".

Questo l'elenco dei convocati:

Crispino, D' Alessandro, Bertolo, Turati, Parisi, Bruno, Daffara, Di Sabatino, Giacomo Fricano, Boncaldo, Del Col, Palermo, Giovanni Fricano, Ott Vale, Mustacciolo, Lombardo, Russini, Genovese, Tiscione, Catania, Talamo, Cognigni, Vazquez.