Siracusa, riprende lunedì la distribuzione di mastelli: il calendario

Riprenderà lunedì prossimo la distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta. Sarà l'amministrazione comunale ad occuparsene nei locali dal quartiere Akradina, in via Italia 105. La distribuzione avverrà dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il martedì e il giovedì anche nelle ore pomeridiane, dalle 15 alle 17.

I mastelli saranno innanzitutto consegnati ai residenti dei tre quartieri in cui il servizio porta a porta non è ancora al 100 per cento, secondo un preciso calendario. Dal 28 gennaio all'1 febbraio riguarderà gli utenti di Tiche; dal 4 all'8 febbraio quelli di Akradina; infine, dall'11 al 15 febbraio sarà la volta dei residenti di Grottasanta. Dal 18 febbraio potranno richiedere i contenitori tutti i siracusani rimasti sprovvisti.