Siracusa, il Consiglio comunale approva il “Piano miglioramento servizi della Polizia municipale”

Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula questa sera per continuare nella trattazione del punto che riguarda l'adesione del Comune al “Patto dei Sindaci” per la redazione del nuovo PAESC, il “Piano di azione dell'energia sostenibile ed il Clima”. Durante la discussione sulla sua trattabilità è infatti venuto a mancare il numero legale.

I lavori in aula sono cominciati, su richiesta del consigliere Andrea Buccheri, conun minuto di raccoglimento in memoria di Giulio Regeni,poi è iniziata la discussione sul “Piano di miglioramento dei servizi del Corpo di Polizia municipale e l'erogazione delle relative indennità per il 2019”. Il provvedimento riguarda tutta una serie di attività, compresa la formazione, finalizzate ad aumentare anche qualitativamente le prestazioni della Polizia municipale, per la precisione del Comandante, 3 commissari, 95 ispettori, 11 assistenti e 6 agenti.. Si attingerà in massima parte a fondi appositamente messi a disposizione dalla Regione, per complessivi 143mila euro.

Il proposta è stata approvata e resa immediatamente esecutiva con voto unanime. Una sola modifica con un emendamento migliorativo della IV Commissione, presentato all’aula dal suo Presidente, Ferdinando Messina. Tra i punti più qualificanti “la previsione di un maggiore controllo sul territorio ricorrendo a “pattuglie a piedi” come deterrente ad una serie di attività illegali. L’erogazione della premialità passerà infine attraverso una “relazione di risultato che andrà comunicata dal dirigente alla Commissione competente. Essa dovrà tenere anche conto della presenza di requisiti morali ed amministrativi dei dipendenti”.

Il numero legale è venuto a mancare su una pregiudiziale in merito alla trattabilità del secondo punto all’ordine del giorno, l'adesione del Comune al “Patto dei Sindaci” per la redazione del nuovo PAESC. Consiglio di nuovo in aula questa sera alle 18.