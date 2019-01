Siracusa, presidio per i migranti della Sea Watch: in centinaia per far sentire ai profughi il loro sostegno

Non li ha fermati il freddo e il vento gelido, in centinaia hanno raggiunto la costa di Stantinello, nella tarda mattinata di oggi per far sentire il loro sostegno ai 47 migranti a bordo della Sea Watch, ancorata da due giorni ad un miglio da Punta Magnisi, nella rada di Santa Panagia, a Siracusa. Sono i tanti volontari delle associazioni che hanno promosso la manifestazione, i sindacati, alcuni rappresentanti politici, ma anche tanti semplici cittadini.

Armati di bandiere e striscioni si prefiggono un solo obiettivo: far sì che i profughi a bordo possano anche solo vederli da lontano e capire che non sono soli. Portano avanti l'idea di Siracusa città accogliente e urlano forte "Restiamo umani".

Intanto alcuni esponenti di Sea Watch e di Mediterranea sempre in mattinata si sono recati in capitaneria per chiedere che una delegazione di medici possa salire a bordo per verificare la situazione, anche perché proprio il medico di bordo ha chiaramente detto che la situazione, al momento, è piuttosto complicata per via del freddo ( non ci sono spazi sufficienti a bordo per poter riparare tutti) e del cibo (si possono sfamare persone solo per alcuni giorni).

Intanto è rimasta fin qui inascoltata la sollecitazione del tribunale dei minori sullo sbarco almeno per gli 8 minori non accompagnati. Il ministro Salvini, al momento, appare irremovibile: "Porti chiusi e prua verso Marsiglia".