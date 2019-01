Siracusa, nuovo sequestro di droga: 200 grammi di hashish in un box

Ancora un sequestro di droga a Siracusa da parte della Polizia di Stato.

In un garage in alluminio, che si trova in Via Italia 103, sono stati rinvenuti e sequestrati 200 grammi di hashish suddivisi in due panetti.

Nello stesso box è stata trovata una moto Honda SH 300, rubata il giorno stesso e riconsegnata al legittimo proprietario.