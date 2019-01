Carlentini, in manette per una rapina in banca commessa nel 2016

Dovranno scontare rispettivamente 1 anno e 2 mesi e 4 anni e due mesi di reclusione Angelo Monaco e Giuseppe Sortino di 45 e 37 anni di Carlentini. I due, attualmente ai domiciliari sono stati arrestati dai Carabinieri in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, per la rapina commessa a Canicattini Bagni nel 2016. Sortino è accusato anche di reati contro il patrimonio commessi in provincia di Rovigo nel 2015.

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, il 6 maggio del 2016 quando Sortino, a volto scoperto, accodandosi ad una cliente che stava facendo ingresso in banca, entra nell'istituto di credito e, dopo aver strattonato il direttore, minacciando una cassiera, si fa consegnare il denaro contenuto nella cassa, oltre 16.000 euro. Una volta fuori dalla banca, ad attenderlo in auto c'è Monaco. Nel corso della mattinata Monaco aveva fatto un sopralluogo, entrando in banca per farsi cambiare una banconota e per questo aveva dovuto lasciare l’impronta del proprio pollice nell’apposito dispositivo di rilevamento: il dato, inviato al Ris, aveva consentito di raccogliere elementi di colpevolezza nei suoi confronti. I due sono stati ristretti nella Casa di Reclusione di Brucoli.