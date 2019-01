Siracusa, mobilitazione del "Comitato Si Parco archeologico"

Il “Comitato Si Parco Archeologico” si mobilita dopo il rallentamento dell'iter di istituzione del Parco archeologico di Siracusa da parte dell'assessore regionale, Tusa che ha convocato nuovamente per un parere consultivo il Consiglio Regionale dei Beni Culturali per il 30 gennaio.

In una partecipata assemblea tutte le associazioni aderenti al comitato hanno concordato sul fatto che “La città vuole il parco archeologico e l’assessore Tusa e il presidente Musumeci devono tenerne conto. Le manifestazioni collettive insisteranno - conclude Giuseppe Rosano referente del “Comitato Si Parco Archeologico - fintantoché non sarà deliberato l’istituzione del Parco Archeologico di Siracusa”.

Durante l’incontro l’assessore Granata si è impegnato a redigere un atto di indirizzo da approvare in Giunta Comunale in cui sarà indicata l’intenzione di indire, su idea di Gentile, una consultazione popolare. I consiglieri comunali richiederanno un consiglio comunale aperto e una delegazione del “Comitato Si Parco Archeologico” si recherà a Palermo per parlare con l’assessore Tusa e il presidente Musumeci. Inoltre, il “Comitato si parco” ha chiesto audizione Consiglio Regionale dei Beni Culturali che si riunirà il 30 gennaio. Saranno inoltre organizzate da parte delle associazioni giornate di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, con percorsi e iniziative all’interno del perimetro del parco.