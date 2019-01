Augusta, industrie: Unionports replica al presidente della Regione

Risposta piccata del Presidente Unionports Maritime Cluste, Davide Fazio, alle dichiarazioni del Presidente della Regione, Musumeci che aveva nei giorni scorsi attaccato le industrie di raffinazione nella provincia di Siracusa.

"In tutto il mondo - scrive in una lettera aperta Davide Fazio - l’industria è compatibile con turismo, agricoltura. Un paese non industrializzato non si potrebbe permettere cittadini turisti. Ma per fare arrivare turisti - affonda il colpo Fazio richiamando il governatore alle emergenze dell'Isola- occorre avere strade ben tenute, collegamenti efficaci ed efficienti, pulizia per le strade, musei aperti, promozione del brand di un territorio. Come per sviluppare agricoltura, servizi, piccole industrie, siano necessari infrastrutture, porti efficienti. Le industrie vanno controllate e stimolate a fare investimenti ecocompatibili - continua - ma anche questo è compito della politica oltre che degli organi di controllo che dalla politica vengono governati. Non ci sembra - conclude - che per fare diventare green l’isola si possano distruggere migliaia di posti di lavoro, annullare una storia industriale in una posizione strategica nel Mediterraneo".