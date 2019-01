Siracusa, ex Provincia: arriva un commissario per verificare l'utilizzo dei fondi

Arriverà un commissario anche alla ex Provincia di Siracusa così come negli altri Liberi Consorzi siciliani e nelle tre Città Metropolitane per avviare una verifica dell’utilizzo dei fondi a disposizione. Per il capoluogo aretuseo è stato designato Carmelo Messina.

Lo ha disposto la dirigente generale del dipartimento Autonomie locali Margherita Rizza per accertare “che le assegnazioni disposte in loro favore siano state utilizzate nel pieno rispetto delle finalità".

Tutto parte dalle tante segnalazioni delle scuole, alle prese con problemi legati alla mancata accensione dei riscaldamenti per le difficoltà delle ex Province ad intervenire economicamente. Secondo l'assessorato bisogna dare priorità a scuole e strade anche perché dopo l’approvazione del bilancio e della manovra, dovrebbe arrivare una boccata d’ossigeno anche alle ex Province.