Siracusa, parte la mobilitazione a sostegno dei 47 migranti a bordo della Sea Watch: presidio sulla costa di Stentinello

Parte la mobilitazione attiva a sostegno dei 47 migranti che si trovano a bordo della Sea Watch ad un miglio da Punta Magnisi al largo della costa siracusana. Un presidio è stato organizzato per domani a partire dalle 11,30 sulla costa di contrada Stentinello.

"A bordo - si legge in una nota diffusa da Legambiente - 47 migranti aspettano che il governo e le autorità portuali dimostrino di possedere un lato umano, solidale e accogliente. Siracusa lo sta già dimostrando. Con l'amministrazione, le associazioni, la curia e i singoli cittadini, è pronta ad aprire il porto e le braccia a chi si trova in difficoltà. Ci sembra necessario dimostrarlo, anche fisicamente, agli ospiti e all'equipaggio della nave per offrire un saluto e un sorriso a chi, così vicino, è ancora troppo lontano".

All'iniziativa parteciperanno rappresentanti delle navi umanitarie Sea Watch e Meditarranea.

Intanto in serata la Procura per i minorenni di Catania ha chiesto che "possano sbarcare" i minori non accompagnati presenti sulla nave Sea Watch per essere collocati in apposite strutture". Lo ha scritto il procuratore Caterina Ajello in un documento inviato ai ministri dell'Interno e dei Trasporti, al presidente del Tribunale per i minorenni di Catania e alla Procura generale etnea. I minori non accompagnati sono 8 sui 13 presenti sulla Sea Watch, ancorata a un miglio al largo delle coste di Siracusa.