Siracusa, ex Provincia: Vinciullo "su stipendi e riscaldamenti delle scuole, si può procedere in dodicesimi"

"Sugli stipendi dei lavoratori delle ex Province e sui riscaldamenti delle aule, di competenza delle ex Province ribadisco che il Governo regionale non solo può procedere in dodicesimi, ma che la somma disponibile, dal 1 febbraio, è superiore a quella da me indicata la scorsa settimana".

Questo quanto dichiara Vincenzo Vinciullo.

"I funzionari della Regione- continua - devono ricevere precise disposizioni dall’assessore al Ramo o dal Presidente della Regione. Ricordo inoltre - conclude Vinciullo - che la somma di cui si parla è stata inserita nella Finanziaria 2017, di cui sono stato relatore oltre che Presidente della Commissione che ha deliberato le risorse relativamente al triennale 2017-2019".