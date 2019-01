Siracusa-Gela, vertice in Prefettura a Ragusa: Cna "Si paghi il pregresso alle imprese subappaltatrici"

Vertice in Prefettura a Ragusa, chiesto dalla Cna delle provincie di Ragusa e Siracusa sul futuro dell’autostrada Siracusa-Gela nel tratto che va da Rosolini a Modica.

“Abbiamo chiesto, primaditutto – affermano Giuseppe Santocono e Innocenzo Russo Presidenti delle CNA territoriali di Ragusa e Siracusa– che possa essere aumentata al massimo la percentuale di rimborso delle somme dovute alle imprese fornitrici per i lavori già effettuati e che possa essere il CAS direttamente a provvedere alla liquidazione nel più breve tempo possibile per permettere loro di prepararsi adeguatamente al proseguo dei lavori. Il completamento dell’opera infrastrutturale ammonterà a circa 120 milioni di euro, un’opera indispensabile per il territorio del Sud Est Sicilia rispetto alla quale tutti gli attori coinvolti, tra l’alto tutti Siciliani debbono spendersi al massimo per rispettare i tempi di consegna e per non perdere il cofinanziamento della Comunità Europea".