Lentini, politiche sociali e sanitarie: la Camera del lavoro chiede spiegazioni

La Camera del Lavoro di Lentini, insieme al sindacato SpiCgil, chiede di conoscere le iniziative in cantiere nel distretto sanitario numero 48 di Siracusa, dove si è parlato di linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e sanitarie 2018/2019.

La richiesta a seguito della conferenza dei servizi che si è tenuta nei giorni scorsi. La camera del lavoro ha inoltrato la richiesta, a mezzo lettera, al sindaco Saverio Bosco di Lentini e, per conoscenza, anche agli altri sindaci dei comuni interessati dal distretto