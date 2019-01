Siracusa, l'Ortigia si rituffa in campionato: domani arriva la Canottieri Napoli

Domani nuovo impegno di campionato per l'Ortigia. Alle 15 scenderà in vasca contro la Canottieri Napoli.

Coach Stefano Piccardo, che già ieri sera, al rientro da Marsiglia, aveva portato i suoi in piscina per una nuotata lunga, si è immediatamente rituffato nel clima campionato:

“Sarà un match difficile e che apre una serie importante per il nostro campionato – commenta il tecnico biancoverde – Giochiamo una partita memori dell’andata e della pesante sconfitta subita. Dopo Marsiglia riprendiamo il nostro cammino in campionato e lo facciamo coscienti della forza di una squadra capace di giocare contro ogni avversario. I ragazzi stanno lavorando con grande sacrificio e domani sarà importante avere anche il supporto del pubblico.”