Stop ai lavori sulla Rosolini-Modica, Gallo e Sanzaro chiedono un incontro con l'assessore Falcone

Così come per la Ragusana, anche per la Rosolini-Modica è arrivato lo stop ai lavori. La notizia è stata data al Cipe durante una riunione alla quale hanno preso parte che Paolo Sanzaro, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, e Paolo Gallo, segretario generale della Filca territoriale.

I sindacalisti chiedono di essere convocati dall'assessore regionale alle Infrastrutture Falcone.

"È incredibile come non si riesca a comprendere l’importanza di queste opere. Quella occupazionale, innanzitutto. Almeno 200 persone per la Rosolini-Modica e non meno di 800 per la Ragusana - dicono i due - E poi il valore strategico delle due opere interconnesse che uniscono un territorio vasto e pieno di potenzialità soffocate dalla mancata progettualità politica e strategica."