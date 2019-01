Nasce il Portale della Chiesa di Siracusa, oggi la presentazione

E' innovativo e risponde all'idea di fare comunità il nuovo Portale della Chiesa di Siracusa, presentato oggi dall'Arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo. Realizzato dal Servizio informatico della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), nel Portale, per la prima volta, compare il logo dell'Arcidiocesi di Siracusa. Sono presenti i socialcon Facebook e You tube, oltre alla newsletter alla quale è possibile iscriversi.



Oltre alle notizie, nel Portale è possibile trovare sezioni sugli orari delle messe, c'è la parrocchia map, il calendario diocesano, l'agenzia Sir con le notizie aggiornate. Scendendo si possono trovare tutti i media che ruotano attorno al Vaticano e alla CEI, oltre a 9 collegamenti con realtà che collaborano con la diocesi. "Internet - è stato detto durante la presentazione - rappresenta una risorsa, un’occasione per condividere valori e progetti, e per esprimere il desiderio di fare comunità. La comunicazione - ha evidenziato l'Arcivescovo - è un’importante azione pastorale perché serve a informare e a mostrare il volto della Chiesa a chi lo frequenta e a chi non lo conosce o conosce solo in modo approssimativo. Le Comunità ecclesiali hanno bisogno di fare comunicazione se vogliono mantenersi “vive” e capaci di offrire il Vangelo".