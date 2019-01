Rissa in un bar, arrestati due marocchini ed un siracusano

Rissa nella notte, intorno alle ore 1,45, in Corso Gelone, all’angolo con via Epicarmo. Sul posto Polizia di Stato e Carabinieri, hanno arrestato Fathi Hicham (35 anni), marocchino, Saket Said (29 anni), marocchino e Mancino Massimo (48 anni), siracusano, per i reati di rissa, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Dalla ricostruzione degli inquirenti, pare che i due marocchini, armati di tondini in ferro lunghi circa 1,60 metri, avrebbero battuto contro saracinesca di un bar all’interno del quale erano barricate altre quattro persone, tra le quali anche una donna, e contro il Mancino che ha riportato una ferita alla testa.

La rissa è stata sedata e le persone coinvolte trasportate in ospedale.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause della rissa.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.