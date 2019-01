Siracusa, spaccio di hashish e cocaina: arrestato un uomo, denunciati in tre

Le indagini sono partite da un continuo via vai, soprattutto di giovani, in via Eveneto, che ha insospettito la Polizia di Stato, la quale ha messo in campo anche l'unità cinofile. Da qui sono scattate le indagini, con perquisizione estesa all’autovettura di proprietà di M.L. all’interno della quale, pare fosse 30enne ad aver nascosto 17 dosi di hashish per un totale di 16,62 grammi e 7 dosi di cocaina per un totale di 1,26 grammi pronte per lo spaccio.

A finire in manette Christian Gugliotta, 30 anni, denunciati: una donna C.C., 53 anni, e M.L., 38 anni, anch’egli noto alle forze di Polizia, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nella tasca di Gugliotta sono state trovate delle chiavi di un’abitazione che, una volta individuata, è stata sottoposta a perquisizione.

In casa dell'uomo 72 grammi di cocaina e 26 dosi di hashish per un totale di 25 grammi, dei bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente oltre ad un impianto di videosorveglianza grazie al quale gli indagati monitoravano l’autovettura utilizzata per nascondere lo stupefacente.

Anche in casa di M.L. i poliziotti hanno trovato e sequestrato 16 dosi di hashish per un totale di 15,02 grammi e dei bilancini di precisione.

Il 30enne è in carcere