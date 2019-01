Siracusa, Italia incontra i sindacati su vicenda Siam: verso una proroga

I problemi dei lavoratori della Siam al centro di un incontro che si è tenuto tra il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e le segreterie territoriali di Filctem, Femca e Uiltec, insieme alla Rsu.

I dipendenti dell'azienda lamentano una mancata stabilità occupazionale in virtù della breve durata dei contratti di affidamento del servizio.

I sindacati dei chimici di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto lo stato dell’arte in merito alla costituzione dell’ATI, che dovrebbe disciplinare il servizio idrico in provincia, nell’ottica di risolvere l’annoso problema dei lavoratori ex Sai8, rimasti senza occupazione. I sindacali hanno evidenziato la necessità di intervenire sulla rete programmando investimenti a lungo termine. Il sindaco Italia, in qualità di presidente dell’ATI, ha rassicurato i sindacati in merito ai passi avanti prodotti nella costituzione della stessa ed i percorsi in evoluzione che dovrebbero portare alla gestione unica a livello provinciale.

Sulla gestione in città, il sindaco ha dichiarato che si andrà verso la proroga, prevista dal contratto alla scadenza del 31 marzo 2019.