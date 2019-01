Augusta, violenta lite all'interno di un appartamento: denunciato il padre

Una lite in casa tra moglie e marito, talmente accesa da richiedere l'intervento dei Carabinieri. E' successo ad Augusta, in centro. Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo avrebbe esercitato più volte violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie e della figlia. Le due hanno sporto denuncia.

L'uomo è stato deferito a piede libero per il reato di maltrattamenti in famiglia ed è stato allontanato