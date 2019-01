Migranti: Ue, Sophia continua lotta a trafficanti, è un successo

"L'Operazione Sophia è un successo, continua a dare risultati e gli Stati membri hanno sempre concordato su questo punto. Per questo motivo pensiamo che dovrebbe proseguire. Ma la decisione è degli Stati membri, che forniscono i mezzi, e che ne discuteranno fino a fine marzo (quando scadrà il rollover tecnico, ndr). Abbiamo bisogno di questi mezzi per adempiere agli obiettivi della missione": così un portavoce della Commissione Ue a chi chiede spiegazioni dopo la denuncia del ministro della Difesa tedesco Ursula von der Leyen, che ha chiesto un "chiarimento politico". "L'Operazione Sophia continua ad applicare in pieno il suo mandato - ha proseguito il portavoce -, è avvenuto così nei mesi passati, ed è ancora così. Il mandato è molto chiaro, ed il suo compito principale è quello di lottare contro i trafficanti esseri umani, e questo sforzo è ancora in corso".

Il ministro spiega che la Germania resta nella missione ma finché non ci sarà quel chiarimento ritira le sue navi dalla missione. La politica cristianodemocratica denuncia che da mesi l'Italia ha ordinato alle navi tedesche di ritirarsi "negli angoli più remoti del Mediterraneo" dove la Marina tedesca non riesce più ad assolvere alle sue principali missioni. "L'Italia - afferma - ha il comando della missione e ha deciso così". Il motivo? "So soltanto che lì non ci sono flussi di migranti né c'è traffico di esseri umani. In sostanza siamo costretti a rimanere in una posizione di attesa. E ormai da moltissimi mesi. L'ultima volta che siamo riusciti a prendere dei profughi in mare risale ad aprile. Perciò chiediamo che questa partita venga chiarita a Bruxelles. Per noi è molto importante che i ministri dell'Interno chiariscano questo punto. Se si scioglie questo nodo, in dieci giorni la nostra nave può tornare lì".

Resta alta la tensione sulla missione navale dell'Unione Europea Sophia dopo l'ultimatum dell'Ue all'Italia. "Sapete qual è la percentuale di immigrati portati in Italia dalla missione internazionale #Sophia sottoscritta da Renzi nel 2015? 100%. Questo è il grande contributo fornito all'interesse nazionale dal Pd. Qualcuno ritiene di far venire meno la missione? Ce ne faremo una ragione", scrive in un tweet Matteo Salvini, il quale aveva specificato che dal luglio 2015 a dicembre 2018 erano giunti in Italia, con Sophia, 43.327 migranti.